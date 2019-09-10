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Денисова не исключила еще одного обмена до конца года

Новости » Политика    10.09.2019 - 09:58
Денисова не исключила еще одного обмена до конца года
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Переговоры об освобождении украинских граждан из РФ продолжаются

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что еще один обмен пленными может произойти уже до конца текущего года. Об этом она сообщила в эфире "Сніданок з 1+1".

Также она отметила, что переговоры об освобождении украинских граждан из Российской Федерации продолжаются.

"Я так думаю, что состоится", - сказала она, отвечая на вопрос может ли следующих обмен состоятся уже в этом году.

По словам омбудсмена, на данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них 89 крымских татар.

При этом она добавила, что работа по освобождению продолжается.

"Очень сложные были переговоры, конечно, первыми были 24 моряка, а президент Зеленский занял такую позицию, чтобы добавить еще наших, что дало возможность вернуть именно 35. Мы не останавливаемся и проводим переговоры, и президент лично, и руководитель рабочей группы господин Ермак", - рассказала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в отношении десяти политзаключенных украинцев, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, было принято решение о помиловании, еще один был отпущен под личное обязательство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Кроме того, Людмила Денисова заявляла, что Олегу Сенцову и Александру Кольченко, освобожденным с тюрем Российской Федерации, организовали временное жилье.

Денисова: 10 освобожденных политзаключенных были помилованы президентом России Сенцову и Кольченко предоставили временное жилье
Новости Украины Денисоваполитзаключенные в РФ
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