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Зеленский рассказал, ожидает ли изменений в отношениях с Британией после смены премьера

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Политика Великобритании в отношении Украины не изменится после отставки премьер-министра Бориса Джонсона.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "настоящим другом Украины".

Президент Украины в интервью CNN Вольфу Блицеру в четверг отметил, что наша страна многое получила от сотрудничества с премьер-министром, включая военную поддержку.

Он также отметил, что с нетерпением ждет прямого разговора с Джонсоном, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

Напомним, сегодня Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

Джонсон заверил, что Британия продолжит поддерживать Украину.

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Владимир ЗеленскийУкраинаБорис ДжонсонВеликобритания