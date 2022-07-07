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Зеленський розповів, чи очікує змін у відносинах з Британією після зміни прем'єра

Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зеленський назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України".

Президент України в інтерв’ю CNN Вольфу Бліцеру в четвер зазначив, що наша країна багато чого отримала від співпраці з прем’єр-міністром, включаючи військову підтримку.

Він також жодав, що з нетерпінням чекає безпосередньої розмови з Джонсоном, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

Нагадаємо, сьогодні Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великобританії. Він буде виконувати свої обов'язки доти, доки не буде обрано нового лідера.

Джонсон запевнив, що Британія продовжить підтримувати Україну.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаБорис ДжонсонВеликобританія