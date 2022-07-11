Зеленский рассказал, какого вооружения не хватает Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте по результатам встречи.

Зеленский отметил, что Россия имеет преимущество в количестве вооружения, в частности артиллерии.

"Скажу откровенно, я со всеми партнерами, которые готовы с нами говорить, и не только говорить, но и предоставлять мощную поддержку, говорю об артиллерии. Да, этого действительно не хватает", - скзаал он.