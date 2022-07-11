UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал, какого вооружения не хватает Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженным силам Украины не хватает артиллерии для защиты нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте по результатам встречи.

Зеленский отметил, что Россия имеет преимущество в количестве вооружения, в частности артиллерии.

"Скажу откровенно, я со всеми партнерами, которые готовы с нами говорить, и не только говорить, но и предоставлять мощную поддержку, говорю об артиллерии. Да, этого действительно не хватает", - скзаал он.

Напомним, Зеленский и Рютте встретились 11 июля в Киеве. До этого премьер-министр Нидерландов посетил Ирпень.

Как отмечалось ранее, Украина получила от Нидерландов новый пакет военной помощи на сумму более 170 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины