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Зеленський розповів, якого озброєння не вистачає Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройним силам України не вистачає артилерії для ефективного захисту нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте за результатами зустрічі.

Зеленський зазначив, що Росія має перевагу у кількості озброєння, зокрема, артилерії.

"Скажу відверто, я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, і не тільки говорити, але й давати потужну підтримку, говорю про артилерію. Так, цього дійсно не вистачає", - скзаав він.

Нагадаємо, Зеленський і Рютте зустрілися 11 липня у Києві. До цього прем'єр-міністр Нідерландів відвідав Ірпінь.

Як зазначалося раніше, Україна отримала від Нідерландів новий пакет військової допомоги на суму понад 170 млн євро.

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