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Нидерланды передали Украине военные товары на 170 млн евро

Новина українською →
Амстердам, Четверг 07 июля 2022 18:53
Нидерланды передали Украине военные товары на 170 млн евро Фото: Нидерланды передали Украине помощь на 170 млн евро (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получила от Нидерландов новый пакет военной помощи на сумму более 170 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NOS.

Министр обороны Кайса Оллонгрен в письме к Палате представителей отметила, что Нидерланды направили Украине товары военного назначения стоимостью около 172,7 млн ​​евро.

"Правительство продолжит прилагать усилия для дополнительной поддержки Украины", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны Нидерландов заявили, что не будут раскрывать подробности военных поставок.

Ранее мы рассказывали, что Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок PzH 2000.

Позже ВСУ показали, как используют полученную технику на фронте.

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Нидерланды Военная помощь
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