Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (president gov ua)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретились 11 июля в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram.
Зеленский отметил, что Нидерланды входят в первую десятку партнеров Украины по объему оказанной оборонной поддержки.
"Спасибо, что рядом с нами и за нас", - добавил президент.
Напомним, Рютте прибыл в Украину с рабочим визитом и уже посетил Ирпень.
Как сообщалось ранее, Нидерланды передали Украине новый пакет военной помощи на сумму более 170 млн евро.