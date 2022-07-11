ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 июля 2022 16:40
Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте встретились 11 июля в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram.

Зеленский отметил, что Нидерланды входят в первую десятку партнеров Украины по объему оказанной оборонной поддержки.

"Спасибо, что рядом с нами и за нас", - добавил президент.

Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов

Напомним, Рютте прибыл в Украину с рабочим визитом и уже посетил Ирпень.

Как сообщалось ранее, Нидерланды передали Украине новый пакет военной помощи на сумму более 170 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Нидерланды Марк Рютте
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно