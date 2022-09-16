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Зеленский рассказал, при каких условиях партнеры сократили бы поставки оружия Украине

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 21:27
Зеленский рассказал, при каких условиях партнеры сократили бы поставки оружия Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Партнеры Украины могли бы сократить поставки оружия, если бы Киев не начал контрнаступление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я считаю, что это (контрнаступление - ред.) очень важный шаг, который повлиял или повлияет на решения некоторых других стран", - сказал он.

Зеленский отметил, что территориальные достижения Украины поразили другие страны.

Кроме того, журналисты спросили президента, есть ли у него возможность расслабиться на 205 день войны.

"Я бы очень хотел, чтобы россияне расслабились", - ответил он.

Напомним, украинские военные освободили уже 421 населенный пункт в Харьковской области.

Тем временем, США передадут Украине очередной пакет военной помощи на 600 млн долларов, в который, в частности, войдут боеприпасы для HIMARS и системы ПВО.

Кроме того, Украина получит две системы NASAMS от США в течение двух месяцев.

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