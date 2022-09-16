Зеленский рассказал, при каких условиях партнеры сократили бы поставки оружия Украине

Партнеры Украины могли бы сократить поставки оружия, если бы Киев не начал контрнаступление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я считаю, что это (контрнаступление - ред.) очень важный шаг, который повлиял или повлияет на решения некоторых других стран", - сказал он.

Зеленский отметил, что территориальные достижения Украины поразили другие страны.

Кроме того, журналисты спросили президента, есть ли у него возможность расслабиться на 205 день войны.

"Я бы очень хотел, чтобы россияне расслабились", - ответил он.