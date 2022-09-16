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Зеленський розповів, за яких умов партнери скоротили б постачання зброї Україні

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П'ятниця 16 вересня 2022 21:27
Зеленський розповів, за яких умов партнери скоротили б постачання зброї Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Партнери України могли б скоротити постачання зброї, якби Київ не почав контрнаступ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я вважаю, що це (контрнаступ - ред.) дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення деяких інших країн", - сказав він.

Зеленський зазначив, що територіальні здобутки України вразили інші країни.

Окрім того, журналісти запитали президента, чи є у нього можливісь розслабитися на 205 день війни.

"Я б дуже хотів, щоб росіяни розслабилися", - відповів він.

Нагадаємо, укранські військові звільнили вже 421 населений пункт у Харківській області.

Тим часом США передадуть Україні черговий пакет військової допомоги на 600 млн доларів, до якого, зокрема, увійдуть боєприпаси для HIMARS і системи ППО.

Окрім того, Україна отримає дві системи NASAMS від США протягом двох місяців.

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