Зеленский назвал условия исключения нардепов из "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский рассказал, в каком случае продолжится исключение народных депутатов из парламентской фракции "Слуга народа". Об этом он рассказал в своем видеоблоге "Откровенно с президентом".

Он подчеркнул, что гордится исключениями.

"Третьего депутата по количеству исключили из партии "Слуга народа", и мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение. Набрали людей из народа и всегда говорили, что если будем находить что-то криминальное - будем исключать, потому что у нас монобольшинство. Самое главное - это не количество депутатов, главное, чтобы это были честные профессиональные люди", - сказал глава государства.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что решение об исключении народного депутата Романа Иванисова из фракции уже принято.

Как писало РБК-Украина, Арахамия также подчеркивал, что Иванисов после публикации приговора и указа о помиловании за изнасилование должен добровольно сложить мандат.

Добавим также, ранее двух народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуги народа". В частности, причиной исключения Полякова назвали прогулы.

Поляков назвал исключение политической расправой, а Скороход заявила, что ее политически преследовали.

Так, в Раде разгорелся скандал с нардепом Скороход, которая заявила о задержании ее мужа, потому что проголосовала против открытия рынка земли.

При этом Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам. Он добавил, что политическая партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.