Зеленский рассказал, есть ли у него конфликт с Генеральным штабом

По словам президента, сегодня состоялось отдельное заседание с военными касаемо резонансного документа, который предусматривал обязательное наличие разрешения на свободное передвижение по Украине у военнообязанных мужчин.

"Решение должно быть отменено, и официальную информацию вы обязательно получите. Детали говорят, что оно принято неправильно и есть согласование по этому решению", - заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что не имеет никаких недоразумений с Генштабом, а все несогласованности и ошибки сразу исправляются.

"У нас - война и мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единство, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки надо исправлять, вот и все", - заявил президент.