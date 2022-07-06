Зеленський розповів, чи має конфлікт з Генеральним штабом

За словами президента, сьогодні відбулось окреме засідання з військовими щодо резонансного документа, який передбачав обов'язкову наявність дозволу на вільне пересування Україною у військовозобов'язаних чоловіків.

"Рішення повинно бути скасоване, і офіційну інформацію ви обов’язково отримаєте. Деталі говорять, що воно ухвалене неправильно і є погодження щодо цього рішення",- заявив Зеленський.

Водночас він зауважив, що не має жодних непорозумінь з Генштабом, а усі неузгодженості та помилки одразу виправляються.

"У нас - війна і ми повинні працювати однією командою. Ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, треба виправляти ці помилки, вони дрібні, я вважаю, в порівнянні з цією єдність, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо. Я вважаю, що це ні про що. Помилки треба виправляти, ось і все", - заявив президент.