Зеленський розповів, чи має конфлікт з Генеральним штабом

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність будь-яких непорозумінь з Генеральним штабом. Як він відзначив, вони працюють однією командою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Ірландії Міхолою Мартіном.
За словами президента, сьогодні відбулось окреме засідання з військовими щодо резонансного документа, який передбачав обов'язкову наявність дозволу на вільне пересування Україною у військовозобов'язаних чоловіків.
"Рішення повинно бути скасоване, і офіційну інформацію ви обов’язково отримаєте. Деталі говорять, що воно ухвалене неправильно і є погодження щодо цього рішення",- заявив Зеленський.
Водночас він зауважив, що не має жодних непорозумінь з Генштабом, а усі неузгодженості та помилки одразу виправляються.
"У нас - війна і ми повинні працювати однією командою. Ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, треба виправляти ці помилки, вони дрібні, я вважаю, в порівнянні з цією єдність, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо. Я вважаю, що це ні про що. Помилки треба виправляти, ось і все", - заявив президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні, 6 липня, прибув до Києва прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Пізніше він відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь.
Також ми писали й про те, що, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, документ, який передбачав обов'язкову наявність дозволу у військовозобов'язаних чоловіків на вільне пересування Україною - був відправлений на допрацювання.
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