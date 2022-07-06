Премьер Ирландии прибыл в Украину с визитом

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев. В ходе визита он проведет ряд встреч, призванных подтвердить солидарность Ирландии с украинскими властями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Народ Ирландии поддерживает Украину и ее народ перед лицом аморальной и неспровоцированной террористической войны России. Обстрелы и нападения на гражданское население являются ничем иным, как военными преступлениями, и я воспользуюсь своим визитом, чтобы выразить поддержку со стороны Ирландии попыткам привлечь к полной ответственности тех, кто стоит за этими нападениями", - заявил Мартин.

Он подчеркнул, что Ирландия будет оказывать поддержку Украине на пути к полноправному членству в ЕС.

"Дух и решимость украинского народа вдохновляют всех нас, и Ирландия будет оказывать всяческую поддержку на пути Украины к полноправному членству в ЕС, а также продолжать принимать и поддерживать гражданских лиц, спасающихся от этой войны", - добавил премьер.