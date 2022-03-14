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Зеленский рассказал о госпитале, в котором в одной палате с нашими бойцами лечат военного из Рязани

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 00:43
Зеленский рассказал о госпитале, в котором в одной палате с нашими бойцами лечат военного из Рязани Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский проведал в военном госпитале наших защитников, которые получили ранения в бою против российских оккупантов. Также в одной плате с украинскими бойцами лежит раненый военный из Рязани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

По словам президента, российский солдат получает такую же медицинскую помощь от украинских медиков, как и наши бойцы.

"Он в одной палате с нашими защитниками получает такую же самую помощь, от тех же врачей, несмотря на то, что делал этот парень против нас, против Украины. Но врачи Украины его спасли, и это понятно, потому что они - люди, а не звери. Мы должны пройти эту войну так, чтобы мы все остались людьми", - заявил глава государства.

Он также отметил, что в госпитале пообщался с украинскими военными и вручил награды, ордена и медали за мужество.

Напомним, Зеленский резко отреагировал на попытку оккупантов создать в Херсонской области псевдореспублику "ХНР". Глава государства предупредил коллаборантов о последствиях.

Ранее Владимир Зеленский и премьер Израиля Нафтали Бенет обсудили способы прекращения боевых действий в Украине.

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