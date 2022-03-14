Зеленський розповів про госпіталь, в якому в одній палаті з нашими бійцями лікують військового з Рязані

У неділю, 13 березня, президент України Володимир Зеленський провідав у військовому госпіталі наших захисників, які отримали поранення в бою проти російських окупантів. Також в одній платі з українськими бійцями лежить поранений військовий з Рязані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

За словами президента, російський солдат отримує таку ж медичну допомогу від українських медиків, як і наші бійці.

"Він в одній палаті з нашими захисниками отримує таку ж саму допомогу, від тих же лікарів, попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України. Але лікарі України його врятували, і це зрозуміло, тому що вони - люди, а не звірі. Ми повинні пройти цю війну так, щоб ми всі залишилися людьми", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що в госпіталі поспілкувався з українськими військовими і вручив нагороди, ордени та медалі за мужність.