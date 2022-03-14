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Зеленський розповів про госпіталь, в якому в одній палаті з нашими бійцями лікують військового з Рязані

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Понеділок 14 березня 2022 00:43
Зеленський розповів про госпіталь, в якому в одній палаті з нашими бійцями лікують військового з Рязані Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 13 березня, президент України Володимир Зеленський провідав у військовому госпіталі наших захисників, які отримали поранення в бою проти російських окупантів. Також в одній платі з українськими бійцями лежить поранений військовий з Рязані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

За словами президента, російський солдат отримує таку ж медичну допомогу від українських медиків, як і наші бійці.

"Він в одній палаті з нашими захисниками отримує таку ж саму допомогу, від тих же лікарів, попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України. Але лікарі України його врятували, і це зрозуміло, тому що вони - люди, а не звірі. Ми повинні пройти цю війну так, щоб ми всі залишилися людьми", - заявив глава держави.

Він також зазначив, що в госпіталі поспілкувався з українськими військовими і вручив нагороди, ордени та медалі за мужність.

Нагадаємо, Зеленський різко відреагував на спробу окупантів створити на Херсонщині псевдореспубліку "ХНР". Глава держави попередив колаборантів про наслідки.

Раніше Володимир Зеленський та прем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет обговорили способи припинення бойових дій в Україні.

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