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Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине

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Киев, Суббота 12 марта 2022 23:21
Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет вечером 12 марта провели телефонный разговор. Лидеры обсудили способы прекращения болевых действий на украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

Беседа Зеленского и Бенета продолжалась более часа. Основной темой стало обсуждение способов прекращения боевых действий в Украине. Кроме того, разговор был посвящен усилиям, которые предпринимает в этом вопросе Израиль.

Напомним, ранее Бенет заявил о готовности приложить все усилия, чтобы перевести Украину и Россию с поля боя за стол переговоров.

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