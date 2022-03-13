Зеленский о попытке создания "ХНР" и коллаборантах: вы подписываете себе приговор

"Оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить грустный опыт создания псевдореспублик. Шантажируют местных руководителей. Давят на депутатов, ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР". Также мертворожденную, как "ЛНР" и "ДНР", чтобы организовать комитеты против законной власти. Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам. Если кто-то искусился на предложения оккупантов, вы подписываете себе приговор пойти следом за 12 тысячами российских военных", - сказал Зеленский.