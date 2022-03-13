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Зеленский о попытке создания "ХНР" и коллаборантах: вы подписываете себе приговор

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 марта 2022 01:01
Зеленский о попытке создания "ХНР" и коллаборантах: вы подписываете себе приговор Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президента Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на попытку оккупантов создать в Херсонской области псевдореспублику "ХНР" Глава государства предупредил коллаборантов о последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.

"Оккупанты на территории Херсонской области пытаются повторить грустный опыт создания псевдореспублик. Шантажируют местных руководителей. Давят на депутатов, ищут, кого подкупить, чтобы организовать так называемую "ХНР". Также мертворожденную, как "ЛНР" и "ДНР", чтобы организовать комитеты против законной власти. Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам. Если кто-то искусился на предложения оккупантов, вы подписываете себе приговор пойти следом за 12 тысячами российских военных", - сказал Зеленский.

Напомним, что РФ начала подготовку к проведению "референдума" и пытается заручиться поддержкой Херсонского облсовета.

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