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Зеленський в день інавгурації запросив українців до Маріїнського парку

Новини » Вибори 2019    17.05.2019 - 20:13
Зеленський в день інавгурації запросив українців до Маріїнського парку
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський запропонував разом з ним вирушити до Верховної Ради

Новообраний президент України Володимир Зеленський запросив українців вранці 20 травня прийти до Маріїнського парку. Про це він написав у Facebook.

Зеленський запропонував разом з ним вирушити до Верховної Ради.

"Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами. Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч", - написав він.

Зеленський в день інавгурації запросив українців до Маріїнського парку

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський союз на інавгурації Зеленського буде представляти віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович. Також на урочистому заході буде президент Литви Даля Грібаускайте.

Зазначимо, ще вчора в команді Зеленського не були готові говорити про те, хто з іноземних гостей буде присутній на церемонії приведення до присяги. Сьогодні чинний президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України запросити іноземні делегації для участі в інавгурації.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського може приїхати віце-президента США Майк Пенс.

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