Зеленский рассчитывает получить 10 млн тестов на коронавирус из Китая

Президент Украины Зеленский заявил, что рассчитывает получить 10 миллионов тестов на коронавирус из Китая. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Зеленский заявил, что тесты будут в Украине за 48 часов.

"В ближайшие 48 часов ожидаем из Китая 10 млн тестов", - заявил он.

Напомним, украинский военный грузовой самолет ИЛ-76 готовится к вылету из аэропорта "Борисполь" в Китай, откуда будет доставлен медицинский груз для борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях начали задействовать Национальную гвардию для борьбы с распространением коронавируса. Превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, Днепр, Черкасы, в населенных пунктах Ямпольского района.

По состоянию на 20 марта в Украине официально подтверждены 26 случаев коронавируса. При этом три человека умерли от COVID-19.