Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился до конца года начать подготовку к введению рынка земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам президента, Министерство экономики до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли.

"Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществлять государственную регистрацию этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведения документации по землеустройству исключительно в электронной форме", - заявил Зеленский.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев выступает против отмены моратория на продажу земли.

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли.

"По результатам рассмотрения вопросов повестки дня принято следующее решение: рекомендовать Верховной раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, поданный народными депутатами Украины Сольским М.Т., Никитиной М.В., Нагаевским А.С., Богданцем А.В., Шол М.В. и другими (рег. № 2178-10 от 10.10.2019)", - сказано в сообщении.