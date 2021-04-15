"Особые условия для туристов": Зеленский раскрыл содержание переговоров с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В частности, глава государства отметил обсуждение особенных условий для украинских туристов и взаимную поддержку стран.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.
"Очень важно, что мы с ним говорим об особенных условиях сегодня для украинского и турецкого туриста, гражданина. Мы говорим о том, чтобы можно было действительно увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Это очень важно", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Киев и Анкара должны поддерживать друг друга. Он также отметил, что Эрдоган признает независимость и суверенитет Украины. "Вы слышали, что россияне сказали, что они будут ограничивать туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела, а я думаю, что нам нужно наоборот - наращивать, и показать, что мы поддерживаем Турцию", - резюмировал глава государства.
Напомним, на прошлой неделе во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Турцию президент Реджеп Эрдоган заявил, что конфликт на Донбассе должен решиться мирным путем.
После этого заявления турецкого лидера министр иностранных дел Росси Сергей Лавров предостерег Турцию от подпитки "милитаристских настроений" Украины, вспомнив поставки боевых беспилотников.
РБК-Украина ранее сообщало о рабочем визите Владимира Зеленского в Турцию, который состоялся 10 апреля. В ходе визита глава государства встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.