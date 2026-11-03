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Зеленський раптом прибув до Берліна: у планах - домовлятися щодо ППО

13:39 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

У вівторок, 3 листопада, українська команда на чолі з главою держави прибула до Берліна. Попереду - зустрічі з керівництвом Німеччини та участь у безпековій конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, у нього заплановані переговори з канцлером і президентом Німеччини, а також президенткою Бундестагу. Крім того, Зеленський долучиться до цьогорічної Берлінської безпекової конференції.

Президент окремо наголосив, що важливою частиною візиту стане координація з партнерами. За його словами, попереду - важливі зустрічі, під час яких українська сторона порушуватиме питання зміцнення протиповітряної оборони та підтримки енергетичного сектору.

Саме ці напрями Зеленський назвав пріоритетними для сьогоднішніх переговорів.

"Ми всі зацікавлені в безпеці, стабільності та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах. І маємо працювати разом, щоб ці принципи втілювалися в конкретні рішення та дії", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Німеччина спільно з Великою Британією шукає можливості додатково посилити українську протиповітряну оборону на тлі нестачі американських систем Patriot і ракет до них. Зокрема, союзники розглядають можливість передати Україні боєприпаси із власних запасів.

Водночас США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 на загальну суму 2,1 млрд доларів.

Однак ці ракети можуть надійти лише за кілька років, тому Україна попросила партнерів передати боєприпаси з власних запасів уже цієї зими. Мінімальну потребу на цей період президент оцінив у 100 ракет на місяць.

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