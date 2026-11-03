Зеленський раптом прибув до Берліна: у планах - домовлятися щодо ППО

За словами президента, у нього заплановані переговори з канцлером і президентом Німеччини, а також президенткою Бундестагу. Крім того, Зеленський долучиться до цьогорічної Берлінської безпекової конференції.

Президент окремо наголосив, що важливою частиною візиту стане координація з партнерами. За його словами, попереду - важливі зустрічі, під час яких українська сторона порушуватиме питання зміцнення протиповітряної оборони та підтримки енергетичного сектору.

Саме ці напрями Зеленський назвав пріоритетними для сьогоднішніх переговорів.

"Ми всі зацікавлені в безпеці, стабільності та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах. І маємо працювати разом, щоб ці принципи втілювалися в конкретні рішення та дії", - наголосив глава держави.