Зеленський раптом прибув до Берліна: у планах - домовлятися щодо ППО

У вівторок, 3 листопада, українська команда на чолі з главою держави прибула до Берліна. Попереду - зустрічі з керівництвом Німеччини та участь у безпековій конференції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, у нього заплановані переговори з канцлером і президентом Німеччини, а також президенткою Бундестагу. Крім того, Зеленський долучиться до цьогорічної Берлінської безпекової конференції.
Президент окремо наголосив, що важливою частиною візиту стане координація з партнерами. За його словами, попереду - важливі зустрічі, під час яких українська сторона порушуватиме питання зміцнення протиповітряної оборони та підтримки енергетичного сектору.
Саме ці напрями Зеленський назвав пріоритетними для сьогоднішніх переговорів.
"Ми всі зацікавлені в безпеці, стабільності та захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах. І маємо працювати разом, щоб ці принципи втілювалися в конкретні рішення та дії", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, Німеччина спільно з Великою Британією шукає можливості додатково посилити українську протиповітряну оборону на тлі нестачі американських систем Patriot і ракет до них. Зокрема, союзники розглядають можливість передати Україні боєприпаси із власних запасів.
Водночас США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 на загальну суму 2,1 млрд доларів.
Однак ці ракети можуть надійти лише за кілька років, тому Україна попросила партнерів передати боєприпаси з власних запасів уже цієї зими. Мінімальну потребу на цей період президент оцінив у 100 ракет на місяць.