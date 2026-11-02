Німеччина і Британія шукають ракети до Patriot для України в запасах союзників
Німеччина та Велика Британія шукають додаткові засоби ППО для України, бо США постачають замало систем Patriot і ракет до них. План для інших партнерів хочуть підготувати до засідання Рамштайну 17 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
"Ситуація, як ви бачите, складна. Зі США надходить мало поповнень щодо систем Patriot і відповідних керованих ракет. Наше виробництво PAC-2 GEM-T у Німеччині лише розпочинається", - пояснив німецький міністр.
Так Пісторіус відповів на запитання, чи можуть союзники терміново передати Україні ракети до Patriot зі своїх запасів, як пропонував президент Володимир Зеленський. За словами міністра, це питання обговорювали й минулого тижня в Парижі на зустрічі міністрів оборони п'яти європейських країн.
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як Рамштайн, має відбутися 17 листопада в Брюсселі. До цього часу Берлін і Лондон сподіваються підготувати дорожню карту для інших партнерів, які можуть допомогти Україні з ППО найближчим часом.
Стрітінг зі свого боку розповів, що Британія теж вивчає можливості додаткової допомоги і працює над залученням інших союзників.
Засідання Рамштайну 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проведуть саме Британія і Німеччина. Україна прийде на нього з конкретним проханням: міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів передати 10% своїх запасів перехоплювачів, зокрема ракет до Patriot та IRIS-T. Україна контрактує їх за рахунок кредиту ЄС.
Зі США ракети теж надходять повільно. Президент Володимир Зеленський розповідав, що Україна майже місяць чекає на підпис глави Пентагону Піта Гегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS. А схвалені наприкінці жовтня Держдепом 500 ракет PAC-3 можуть почати надходити лише за кілька років.