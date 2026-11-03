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Зеленский вдруг прибыл в Берлин: в планах - договариваться о ПВО

13:39 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Во вторник, 3 ноября, украинская команда во главе с главой государства прибыла в Берлин. Впереди - встречи с руководством Германии и участие в конференции безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, у него запланированы переговоры с канцлером и президентом Германии, а также президентом Бундестага. Кроме того, Зеленский присоединится к Берлинской безопасности конференции в этом году.

Президент особо подчеркнул, что важной частью визита станет координация с партнерами. По его словам, впереди важные встречи, в ходе которых украинская сторона будет поднимать вопрос укрепления противовоздушной обороны и поддержки энергетического сектора.

Именно эти направления Зеленский назвал приоритетными для переговоров.

"Мы все заинтересованы в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах. И должны работать вместе, чтобы эти принципы воплощались в конкретные решения и действия", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Германия совместно с Великобританией ищет возможности дополнительно усилить украинскую противовоздушную оборону на фоне нехватки американских систем Patriot и ракет к ним. В частности, союзники рассматривают возможность передать Украине боеприпасы из запасов.

В то же время США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 на общую сумму 2,1 млрд долларов.

Однако эти ракеты могут поступить только через несколько лет, поэтому Украина попросила партнеров передать боеприпасы из собственных запасов уже этой зимой. Минимальную потребность в этот период президент оценил в 100 ракет в месяц.

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