Зеленський про ракети для ППО: запас є, але за інтенсивних обстрілів їх може не вистачити

Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, проте, при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський пояснив, що є моменти, коли може спрацювати тільки Patriot або аналог. В такому випадку, за словами президента, доводиться обирати - який об'єкт захистити, місто чи якесь інше місто.
"Сьогоднішня інтенсивність росіян достатньо висока, запас ППО у нас на сьогодні є, але ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжитись - і нам не буде вистачати", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні російські війська влаштували новий комбінований обстріл України, використавши кілька десятків дронів і ракети різних типів. Зокрема ППО вдалося збити 28 із 32 дронів-камікадзе РФ та три ракети із 6.
Зокрема, на півдні України вдалося збити 14 російських "шахедів", половину з них - у Херсонській області, де окупанти влаштували нетипову атаку, обстрілявши агропідприємство, почалася пожежа.
Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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