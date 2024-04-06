Зеленський про ракети для ППО: запас є, але за інтенсивних обстрілів їх може не вистачити

Зеленський пояснив, що є моменти, коли може спрацювати тільки Patriot або аналог. В такому випадку, за словами президента, доводиться обирати - який об'єкт захистити, місто чи якесь інше місто.

"Сьогоднішня інтенсивність росіян достатньо висока, запас ППО у нас на сьогодні є, але ми повинні думати про те, що буде завтра. Завтра інтенсивність може продовжитись - і нам не буде вистачати", - сказав він.