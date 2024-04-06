Зеленский о ракетах для ПВО: запас есть, но при интенсивных обстрелах их может не хватить

Зеленский пояснил, что есть моменты, когда может сработать только Patriot или аналог. В таком случае, по словам президента, приходится выбирать - какой объект защитить, город или какой-то другой город.

"Сегодняшняя интенсивность россиян достаточно высока, запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться - и нам не будет хватать", - сказал он.