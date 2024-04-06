Зеленский о ракетах для ПВО: запас есть, но при интенсивных обстрелах их может не хватить

Украина имеет определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский пояснил, что есть моменты, когда может сработать только Patriot или аналог. В таком случае, по словам президента, приходится выбирать - какой объект защитить, город или какой-то другой город.
"Сегодняшняя интенсивность россиян достаточно высока, запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться - и нам не будет хватать", - сказал он.
Напомним, сегодня российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав несколько десятков дронов и ракеты разных типов. В частности, ПВО удалось сбить 28 из 32 дронов-камикадзе РФ и три ракеты из 6.
В частности, на юге Украины удалось сбить 14 российских "шахедов", половину из них - в Херсонской области, где кафиры устроили нетипичную атаку, обстреляв агропредприятие, начался пожар.
Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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