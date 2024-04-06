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Зеленский о ракетах для ПВО: запас есть, но при интенсивных обстрелах их может не хватить

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина имеет определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский пояснил, что есть моменты, когда может сработать только Patriot или аналог. В таком случае, по словам президента, приходится выбирать - какой объект защитить, город или какой-то другой город.

"Сегодняшняя интенсивность россиян достаточно высока, запас ПВО у нас на сегодня есть, но мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжиться - и нам не будет хватать", - сказал он.

 

Работа ПВО во время обстрелов Украины

Напомним, сегодня российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав несколько десятков дронов и ракеты разных типов. В частности, ПВО удалось сбить 28 из 32 дронов-камикадзе РФ и три ракеты из 6.

В частности, на юге Украины удалось сбить 14 российских "шахедов", половину из них - в Херсонской области, где кафиры устроили нетипичную атаку, обстреляв агропредприятие, начался пожар.

Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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