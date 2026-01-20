Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше

Проблема протиповітряної оборони України полягає не у зменшенні запасів ракет ППО, а у суттєвому зростанні кількості ракет, які Росія застосовує під час атак.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.
За словами Зеленського, Україна отримала більше систем ППО, однак РФ значно збільшила використання ракет, зокрема балістичних. Російська сторона продовжує нарощувати виробництво озброєння, отримуючи компоненти від окремих країн і приватних компаній.
"Вони отримують компоненти від, на жаль, партнерських країн, від приватного сектора. Але, тим не менш треба знижувати їх можливості виробляти ці ракети, але це поки що не відбувається", - каже він.
Зеленський підкреслив, що наразі єдиним ефективним засобом проти балістичних ракет залишаються ракети PAC-3 для систем Patriot.
У зв’язку з цим Україна критично потребує збільшення постачання ракет ППО та безперебійної допомоги з боку партнерів, насамперед Сполучених Штатів.
Президент також зазначив, що Росія в рази збільшила кількість дронів-камікадзе типу "Шахед". Водночас Україна наростила кількість перехоплювачів та мобільних вогневих груп, що дозволяє знаходити ефективні рішення для протидії цій загрозі.
"Тобто ми знаходимо інструменти. Ми поборемо в кінці кінці "Шахеди". Ми повинні це зробити, без цього ніяк не вижити", - наголосив Зеленський.
Окремо глава держави звернув увагу на вирішальну роль США у протидії балістичним загрозам. За його словами, своєчасність постачань та робота міжнародних програм із закупівлі ракет мають критичне значення.
"Щоб PURL працювала і партнери допомагали нам купувати відповідні ракети. Від єдності США та Європи дуже багато залежить в безпеці українців", - підсумував президент.
Днями, за словами Зеленського, в Україні було кілька систем ППО без ракет, однак необхідні боєприпаси вже надійшли.
Водночас у Міноборони зазначають, що країна й надалі потребує додаткових ракет для комплексів Patriot та NASAMS, аби захистити критичну інфраструктуру від масованих атак РФ.