Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Проблема противовоздушной обороны Украины заключается не в уменьшении запасов ракет ПВО, а в существенном росте количества ракет, которые Россия применяет во время атак.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Россия нарастила количество ракет и баллистики

По словам Зеленского, Украина получила больше систем ПВО, однако РФ значительно увеличила использование ракет, в частности баллистических. Российская сторона продолжает наращивать производство вооружения, получая компоненты от отдельных стран и частных компаний.

"Они получают компоненты от, к сожалению, партнерских стран, от частного сектора. Но, тем не менее надо снижать их возможности производить эти ракеты, но это пока не происходит", - говорит он.

Против баллистики работает только Patriot

Зеленский подчеркнул, что пока единственным эффективным средством против баллистических ракет остаются ракеты PAC-3 для систем Patriot.

В связи с этим Украина критически нуждается в увеличении поставок ракет ПВО и бесперебойной помощи со стороны партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.

Борьба с "Шахедами" продолжается

Президент также отметил, что Россия в разы увеличила количество дронов-камикадзе типа "Шахед". В то же время Украина нарастила количество перехватчиков и мобильных огневых групп, что позволяет находить эффективные решения для противодействия этой угрозе.

"То есть мы находим инструменты. Мы поборем в конце конце "Шахеды". Мы должны это сделать, без этого никак не выжить", - подчеркнул Зеленский.

Ключевая роль США и единства Запада

Отдельно глава государства обратил внимание на решающую роль США в противодействии баллистическим угрозам. По его словам, своевременность поставок и работа международных программ по закупке ракет имеют критическое значение.

"Чтобы PURL работала и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты. От единства США и Европы очень многое зависит в безопасности украинцев", - подытожил президент.

 

На днях, по словам Зеленского, в Украине было несколько систем ПВО без ракет, однако необходимые боеприпасы уже поступили.

В то же время в Минобороны отмечают, что страна и в дальнейшем нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы защитить критическую инфраструктуру от массированных атак РФ.

