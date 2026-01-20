Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Проблема противовоздушной обороны Украины заключается не в уменьшении запасов ракет ПВО, а в существенном росте количества ракет, которые Россия применяет во время атак.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Россия нарастила количество ракет и баллистики
По словам Зеленского, Украина получила больше систем ПВО, однако РФ значительно увеличила использование ракет, в частности баллистических. Российская сторона продолжает наращивать производство вооружения, получая компоненты от отдельных стран и частных компаний.
"Они получают компоненты от, к сожалению, партнерских стран, от частного сектора. Но, тем не менее надо снижать их возможности производить эти ракеты, но это пока не происходит", - говорит он.
Против баллистики работает только Patriot
Зеленский подчеркнул, что пока единственным эффективным средством против баллистических ракет остаются ракеты PAC-3 для систем Patriot.
В связи с этим Украина критически нуждается в увеличении поставок ракет ПВО и бесперебойной помощи со стороны партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.
Борьба с "Шахедами" продолжается
Президент также отметил, что Россия в разы увеличила количество дронов-камикадзе типа "Шахед". В то же время Украина нарастила количество перехватчиков и мобильных огневых групп, что позволяет находить эффективные решения для противодействия этой угрозе.
"То есть мы находим инструменты. Мы поборем в конце конце "Шахеды". Мы должны это сделать, без этого никак не выжить", - подчеркнул Зеленский.
Ключевая роль США и единства Запада
Отдельно глава государства обратил внимание на решающую роль США в противодействии баллистическим угрозам. По его словам, своевременность поставок и работа международных программ по закупке ракет имеют критическое значение.
"Чтобы PURL работала и партнеры помогали нам покупать соответствующие ракеты. От единства США и Европы очень многое зависит в безопасности украинцев", - подытожил президент.
На днях, по словам Зеленского, в Украине было несколько систем ПВО без ракет, однако необходимые боеприпасы уже поступили.
В то же время в Минобороны отмечают, что страна и в дальнейшем нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы защитить критическую инфраструктуру от массированных атак РФ.