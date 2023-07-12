ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про Раду Україна-НАТО: це інструмент інтеграції, а не просто участі

Новость на русском →
Вільнюс, Середа 12 липня 2023 15:40
Зеленський про Раду Україна-НАТО: це інструмент інтеграції, а не просто участі Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Рада Україна-НАТО, перше засідання якої прийшло сьогодні у Вільнюсі, є інструментом інтеграції нашої країни в Альянс, а не просто участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Twitter.

"Важливо сказати, що Рада Україна-НАТО – це не інструмент просто участі, це інструмент інтеграції. І він дає нам відчуття, що ми будемо у складі Альянсу", - зазначив він.

Зеленський висловив впевненість, що після завершення війни Україна стане членом НАТО. Він запевнив, що Україна буде робити для цього все.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Вчора у столиці Литви стартував саміт країн НАТО. Головною темою цьогорічного саміту стала Україна. Союзники погодили комюніке, в якому серед іншого виклали своє бачення шляху України до НАТО. При цьому Україна не отримала чіткого графіка вступу.

Крім того, низка країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні, серед них Британія, Австралія, Німеччина, Норвегія та інші. Також очікується оборонний пакет від США.

Також важливо зазначити, що країни G7 погодять для України гарантії безпеки, які включають багаторічну підтримку та військові допомогу.

РБК-Україна слідкує за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі - детальніше про це читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО
NEWS
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО