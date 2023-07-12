У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі

Другий день саміту НАТО 12 липня обіцяє важливі результати для України щодо майбутнього в Альянсі та посилення військової підтримки. У програмі – перше засідання Ради Україна-НАТО за участю президента Володимира Зеленського. Також анонсовано зустріч глави нашої країни з лідером США Джо Байденом.

Зеленський у Вільнюсі

Володимир Зеленський прибув до столиці Литви 11 липня близько 16:00, однак не був присутнім офіційних заходах саміту. Він виступив із промовою на концерті в центрі Вільнюсу, а також зустрівся із генсеком НАТО під час вечері лідерів Альянсу.

На другий день запланована його участь у новій Раді Україна-НАТО, де мають обговорити механізм вступу нашої країни до військово-політичного блоку.

Зеленський заявив, що чекає від союзників у Вільнюсі підтвердження чіткого алгоритму набуття членства в Альянсі після закінчення війни з РФ та гарантії безпеки на період, поки Україна не стане повноправним членом НАТО.

Зазначимо, за підсумками першого дня саміту члени НАТО узгодили комюніке про ускорену процедуру вступу без ПДЧ, але після того, як Україна виконає всі необхідні вимоги.

На полях саміту 12 липня президент України також має намір провести низку двосторонніх переговорів із главами країн Європи, США, Канади та Японії. За словами Зеленського, предметом цих переговорів із партнерами буде військова підтримка для потреб фронту та посилення захисту неба для українських міст.

Фото: Володимир Зеленський візьме участь у другому дні саміту НАТО у Литві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Візит президента України на саміт обговорювався багато тижнів. Володимир Зеленський отримав запрошення на засідання Альянсу від генсека Єнса Столтенберга у квітні, але інтрига щодо його участі зберігалася до останнього моменту. В ОП пояснювали, що поїздка залежатиме від обстановки на фронті, і її заздалегідь не можуть анонсувати через міркування безпеки.

Сам президент говорив, що очікує від НАТО конкретних пропозицій щодо перспектив України у військово-політичному блоці, і лише в цьому випадку поїде на саміт.

Зустріч президентів України та США

Переговори Володимира Зеленського та Джо Байдена 12 липня будуть присвячені продовженню підтримки України з боку США та партнерів у війні, яку розв'язала РФ.

Їх зустріч стане першою з лютого 2023, коли американський лідер несподівано приїхав до Києва напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

У Вільнюсі президенти обговорять довгострокові зобов'язання США та інших союзників, "щоб допомогти Україні захистити себе зараз і не допустити майбутної агресії", зазначив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван.

Фото: Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом у Вільнюсі (Getty Images)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, лідери США та України окрім питання про майбутній вступ нашої країни до НАТО будуть говорити про програш Росії та постачання необхідного озброєння для контрнаступу. Також обговорять економічну підтримку України, реформи у правоохоронній, судовій системі та антикорупційній діяльності.

Варто зазначити, що у США неодноразово заявляли про необхідність проведення Україною додаткових реформ для того, щоб стати частиною військово-політичного Альянсу. Водночас у перший день саміту стало відомо, що Джо Байден виступив за спрощення процедури вступу України до НАТО з метою прискорення її членства після закінення війни з Росією. Мова йде про скасування Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Рада Україна-НАТО

На полях саміту 12 липня о 13:00 відкриється інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО. У ньому візьмуть участь глави країн та урядів.

Нова платформа замінить існуючий формат консультаційної Комісії Україна-НАТО. Як член Ради, Україна матиме право голосу та право скликати наради нарівні з усіма членами НАТО (виняток – можливість скористатися ст.5 Договору про колективний захист).

Як заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, Рада Україна-НАТО продемонструє зміцнення політичних зв'язків між нашою країною та військовим блоком.

Під час першого засідання Ради союзники обговорять майбутнє України в Альянсі. Йдеться про пакет підтримки, який має наблизити вступ України до НАТО. Його погодили на саміті 11 липня.

Союзники погодилися усунути вимогу щодо виконання ПДЧ щодо членства, таким чином Україна зможе стати членом НАТО за прискореною процедурою, але при виконанні певних умов. Зокрема, передумовою прийняття НАТО буде виконання реформ в оборонному секторі України.

Також Альянс надасть багаторічну програму допомоги Україні, яка допоможе перейти від радянської системи до повної сумісності із системою НАТО.

Яким був перший день саміту

74-й саміт НАТО стартував у столиці Литви вдень 11 липня з церемонії офіційного відкриття, після якої почалося засідання глав країн та урядів Альянсу.

У Вільнюсі затвердили докладні плани оборони, щоб гарантувати, що Альянс може стримувати своїх ворогів та захищати "кожен дюйм" своєї території. Було оголошено про розширення НАТО – Туреччина погодилася ратифікувати вступ Швеції до Альянсу.

Генсек Єнс Столтенберг анонсував "сильний сигнал" Україні на саміті. Члени НАТО погодили комюніке щодо майбутнього вступу України за прискореною процедурою без виконання ПДЧ, але з умовою проведення реформ.

На полях саміту Франція оголосила про передачу Україні далекобійних авіваційних ракет. За даними ЗМІ, йдеться про SCALP із дальністю до 250 км, які інтегрують для запуску з незахідних літаків.

Німеччина також повідомила про пакет підтримки України на 600 мільйонів євро. До нього увійшли дві пускові ЗРК – Patriot, БМП Marder, боєприпаси та безпілотники.

Крім того, під час саміту була офіційно створена коаліція з навчання українських пілотів на F-16. До неї увійдуть 11 країн.