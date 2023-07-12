Зеленский о Совете Украина-НАТО: это инструмент интеграции, а не просто участия

Совет Украина-НАТО, первое заседание которого сегодня пришло в Вильнюсе, является инструментом интеграции нашей страны в Альянс, а не просто участия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Важно сказать, что Совет Украина-НАТО – это не инструмент просто участия, это инструмент интеграции. И он дает нам чувство, что мы будем в составе Альянса", - отметил он.

Зеленский выразил уверенность, что по завершении войны Украина станет членом НАТО. Он заверил, что Украина будет делать для этого все.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вчера в столице Литвы стартовал саммит стран НАТО. Главной темой саммита стала Украина. Союзники согласовали коммюнике, в котором среди прочего изложили свое видение пути Украины в НАТО. При этом Украина не получила четкий график вступления.

Кроме того, ряд стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине, в том числе Британия, Австралия, Германия, Норвегия и другие. Также ожидается оборонный пакет от США.

Также важно отметить, что страны G7 согласуют для Украины гарантии безопасности, включающие многолетнюю поддержку и военную помощь.

РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.

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