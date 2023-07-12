Зеленский о Совете Украина-НАТО: это инструмент интеграции, а не просто участия
Совет Украина-НАТО, первое заседание которого сегодня пришло в Вильнюсе, является инструментом интеграции нашей страны в Альянс, а не просто участия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
"Важно сказать, что Совет Украина-НАТО – это не инструмент просто участия, это инструмент интеграции. И он дает нам чувство, что мы будем в составе Альянса", - отметил он.
Зеленский выразил уверенность, что по завершении войны Украина станет членом НАТО. Он заверил, что Украина будет делать для этого все.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Вчера в столице Литвы стартовал саммит стран НАТО. Главной темой саммита стала Украина. Союзники согласовали коммюнике, в котором среди прочего изложили свое видение пути Украины в НАТО. При этом Украина не получила четкий график вступления.
Кроме того, ряд стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине, в том числе Британия, Австралия, Германия, Норвегия и другие. Также ожидается оборонный пакет от США.
Также важно отметить, что страны G7 согласуют для Украины гарантии безопасности, включающие многолетнюю поддержку и военную помощь.
РБК-Украина следит за вторым днем саммита НАТО в Вильнюсе - подробнее об этом читайте по ссылке.
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