Зеленський про Путіна: боїться переговорів, бо не може визнати програш

Російський диктатор Володимир Путін боїться прямих переговорів з Україною. Бо вважає, що це означає його програш.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Associated Press.
За його словами, росіяни не хочуть закінчувати війну справедливо, а Путін боятиметься прямих переговорів.
"Я думаю, що в його голові - це його програш, його слабкість, він буде боятися цього. Тому робитиме все, щоб показати, що це (старі його наративи) війна між Заходом і Росією. Він не може визнати, що реально не переміг Україну, а значить він програє. А визнати це він не може", - сказав Зеленський.
Тому, на його думку, Путін посилає "відчайдушні сигнали", що хоче говорити з президентом США Дональдом Трампом. Однак переговори за спиною України не приведуть до результатів, і Зеленський хоче, щоб Трамп контактував з Путіним уже після того, як Київ і Вашингтон визначаться з конкретними кроками для припинення війни.
Також Зеленський вважає, що, коли Трамп заявить, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання - затягуватиме час і "розповідатиме історію про нелегітимність".
Зазначимо, в цьому ж інтерв'ю президент заявив, що зараз Україна як ніколи близька до миру.
Раніше Зеленський назвав небезпечними для всіх переговори між США і Росією без України. За його словами, Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів, пригрозивши потужними санкціями проти енергетики та банківської систем.
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що на момент відновлення переговорів необхідно, щоб Україна перебувала "в найкращому можливому становищі". А для цього необхідна постійна підтримка, зокрема військова.
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