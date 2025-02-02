Зеленський про Путіна: боїться переговорів, бо не може визнати програш

За його словами, росіяни не хочуть закінчувати війну справедливо, а Путін боятиметься прямих переговорів.

"Я думаю, що в його голові - це його програш, його слабкість, він буде боятися цього. Тому робитиме все, щоб показати, що це (старі його наративи) війна між Заходом і Росією. Він не може визнати, що реально не переміг Україну, а значить він програє. А визнати це він не може", - сказав Зеленський.

Тому, на його думку, Путін посилає "відчайдушні сигнали", що хоче говорити з президентом США Дональдом Трампом. Однак переговори за спиною України не приведуть до результатів, і Зеленський хоче, щоб Трамп контактував з Путіним уже після того, як Київ і Вашингтон визначаться з конкретними кроками для припинення війни.

Також Зеленський вважає, що, коли Трамп заявить, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання - затягуватиме час і "розповідатиме історію про нелегітимність".