Зеленский о Путине: боится переговоров, потому что не может признать проигрыш

Российский диктатор Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной. Потому что считает, что это означает его проигрыш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Associated Press.
По его словам, россияне не хотят заканчивать войну справедливо, а Путин будет бояться прямых переговоров.
"Я думаю, что в его голове - это его проигрыш, его слабость, он будет бояться этого. Поэтому будет делать все, чтобы показать, что это (старые его нарративы) война между Западом и Россией. Он не может признать, что реально не победил Украину, а значит он проигрывает. А признать это он не может", - сказал Зеленский.
Поэтому, по его мнению, Путин посылает "отчаянные сигналы", что хочет говорить с президентом США Дональдом Трампом. Однако переговоры за спиной Украины не приведут к результатам, и Зеленский хочет, чтобы Трамп контактировал с Путиным уже после того, как Киев и Вашингтон определятся с конкретными шагами для прекращения войны.
Также Зеленский считает, что, когда Трамп заявит, что Украина должна быть за столом переговоров, Путин будет искать оправдание - затягивать время и "рассказывать историю о нелегитимности".
Отметим, в этом же интервью президент заявил, что сейчас Украина как никогда близка к миру.
Ранее Зеленский назвал опасными для всех переговоры между США и Россией без Украины. По его словам, Трамп может усадить Путина за стол переговоров, пригрозив мощными санкциями против энергетики и банковской систем.
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что на момент возобновления переговоров необходимо, чтобы Украина находилась "в наилучшем возможном положении". А для этого необходима постоянная поддержка, в том числе военная.
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