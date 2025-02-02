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Генсек НАТО назвав перший крок для поновлення Україною переговорів із РФ

Україна, Неділя 02 лютого 2025 14:09
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Генсек НАТО назвав перший крок для поновлення Україною переговорів із РФ Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На момент поновлення переговорів із РФ, необхідно, щоб Україна перебувала "у найкращому можливому становищі". А для цього потрібна постійна підтримка.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Давайте не будемо наївними щодо Путіна. Варто тільки подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи, ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України", - вважає він.

Рютте також описав кроки, які дозволять цього досягти.

"Крок перший: ми повинні забезпечити, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі. Ми повинні продовжувати підтримувати їх (українців, - ред) зброєю та навчати солдатів. І якщо вони одного разу хочуть домовитися про мир, вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів", - сказав генсек НАТО.

При цьому Рютте не зміг точно описати, як триватимуть ці дискусії.

"У мене вже є ідеї, як може виглядати ця композиція. Але ми не хочемо зробити Путіна розумнішим, ніж він є. Ми відкриємо з цього маленький секрет. Тільки кінець відомий: після цього Путін ніколи більше не спробує", - запевнив він.

Переговори України та РФ

Останнім часом тема поновлення переговорів щодо війни в Україні почала обговорюватися з більшим завзяттям.

Нещодавно повідомлялося, що президент США Дональд Трамп веде "дуже серйозні розмови" з Росією щодо завершення війни в Україні.

У свою чергу в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна політолог, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов не виключив, що глава Кремля Володимир Путін хоче виключити Україну з переговорів і домовлятися про припинення війни зі США.

При цьому, на думку президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив в інтерв'ю АР, виключення України з переговорів США та Росії щодо завершення війни було б "дуже небезпечним". Києву та Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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