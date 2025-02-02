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Зеленський заявив, що Україна як ніколи близька до миру

Неділя 02 лютого 2025 16:59
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Зеленський заявив, що Україна як ніколи близька до миру Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Україна вдалося відстояти свою державу та незалежність. Станом на зараз країна близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Associated Press.

"Ми боремося, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього близько як ніколи впродовж цих трьох років війни. Ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль, ми втратили багато людей. Я дуже пишаюся героїчними нашими людьми. Хто міг все це уявити? Ніхто. Хто міг про все це знати, про всі ці наслідки? Ніхто", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "ми повинні зробити все", щоб життя в Україні стабілізувалося і щоб був мир у всіх українців.

"Я думаю, що це найголовніше", - додав він.

Зеленський про мир

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що якщо президент США Дональд Трамп хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна прийти до миру, то у нього це вийде.

Своєю чергою в інтерв'ю AP він зазначив, що виключення України з переговорів США і Росії про завершення війни, було б "дуже небезпечним". Зеленський сказав, що Києву і Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.

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