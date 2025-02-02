Зеленський заявив, що Україна як ніколи близька до миру

Україна вдалося відстояти свою державу та незалежність. Станом на зараз країна близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Associated Press.

"Ми боремося, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього близько як ніколи впродовж цих трьох років війни. Ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль, ми втратили багато людей. Я дуже пишаюся героїчними нашими людьми. Хто міг все це уявити? Ніхто. Хто міг про все це знати, про всі ці наслідки? Ніхто", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "ми повинні зробити все", щоб життя в Україні стабілізувалося і щоб був мир у всіх українців.

"Я думаю, що це найголовніше", - додав він.