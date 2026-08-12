Зеленський: Путін зупинить війну, у нас є план

Російський диктатор Володимир Путін не хоче зупиняти війну проти України, але буде змушений це зробити. Розроблено відповідний план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час Українського молодіжного форуму, передає Укрінформ.

Зеленський про план закінчення війни

Зеленський заявив про те, що всі дії для цього прораховані.

"Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього (Путіна - ред.) тиск", - каже президент.

За словами Зеленського, у будь-якому разі Сили оборони України мають утримувати фронт.

"Це дає президенту можливість вести сильний діалог із ворогом", - розповів він.

У випадку, коли ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси, що не в інтересах України, вважає президент.

Стратегія України

Зеленський наголосив, що наразі головна стратегія України - протистояти стратегії Путіна.

Також він нагадав, що російський диктатор планує збільшення мобілізації і залучення до армії якомога більше людей.

Тому Зеленський закликав міжнародних партнерів України масштабувати підтримку, особливо у сфері ППО. Серед завдань Сил оборони він назвав удари у відповідь.

"Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу", - резюмував президент.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна передала США пропозиції щодо подальших дій, які мають посилити тиск на Росію та допомогти наблизити завершення війни.

Також повідомлялося, що Росія почала дедалі активніше застосовувати північнокорейську балістику під час своїх атак на Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.