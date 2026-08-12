Зеленский: Путин остановит войну, у нас есть план

Российский диктатор Владимир Путин не хочет останавливать войну против Украины, но будет вынужден это сделать. Разработан соответствующий план.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время Украинского молодежного форума, передает Укринформ.

Зеленский о плане окончания войны

Зеленский заявил о том, что все действия для этого просчитаны.

"Мы понимаем, что должны делать. Это общий план с нашими партнерами о том, как оказывать на него (Путина - ред.) давление", - говорит президент.

По словам Зеленского, в любом случае Силы обороны Украины должны удерживать фронт.

"Это дает президенту возможность вести сильный диалог с врагом", - рассказал он.

В случае, когда ситуация на поле боя недостаточно сильна, диалог превращается в чрезмерные компромиссы, не в интересах Украины, считает президент.

Стратегия Украины

Зеленский подчеркнул, что сейчас главная стратегия Украины - противостоять стратегии Путина.

Также он напомнил, что российский диктатор планирует увеличение мобилизации и привлечения в армию как можно больше людей.

Потому Зеленский призвал международных партнеров Украины масштабировать поддержку, особенно в сфере ПВО. Среди задач Сил обороны он назвал ответные удары.

"Нам нужно вернуть войну на территорию России. После этого российское общество ощутит на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власть", - резюмировал президент.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина передала США предложения по дальнейшим действиям, которые должны ужесточить давление на Россию и помочь приблизить завершение войны.

Также сообщалось, что Россия все активнее применяла северокорейскую баллистику во время своих атак на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.