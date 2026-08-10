Росіяни втомились від війни? Зеленський розкрив дані внутрішніх опитувань в РФ

У Росії зростає кількість людей, які виступають за завершення війни проти України. Ці настрої, згідно з даними внутрішніх опитувань, стають дедалі помітнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, Україна має у своєму розпорядженні дані внутрішніх опитувань, які свідчать про зростання числа росіян, які бажають закінчення війни.

При цьому президент вважає, що цих змін недостатньо, і громадський запит на завершення бойових дій має стати помітнішим.

"У нас є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. І це має бути ще відчутнішим", - сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що посилення таких настроїв має вплинути не лише на диктатора Володимира Путіна, а й на його оточення та російські державні структури.

"Так щоб Путін і його адміністрація, і його ефесбешники, і всі інші в державі-агресорі однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім світу", - підкреслив Зеленський.