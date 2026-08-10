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Росіяни втомились від війни? Зеленський розкрив дані внутрішніх опитувань в РФ

21:45 10.08.2026 Пн
2 хв
Що змінюється у настроях росіян і чи зможе це вплинути на Кремль?
aimg Анастасія Никончук
Росіяни втомились від війни? Зеленський розкрив дані внутрішніх опитувань в РФ Фото: Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
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У Росії зростає кількість людей, які виступають за завершення війни проти України. Ці настрої, згідно з даними внутрішніх опитувань, стають дедалі помітнішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, Україна має у своєму розпорядженні дані внутрішніх опитувань, які свідчать про зростання числа росіян, які бажають закінчення війни.

При цьому президент вважає, що цих змін недостатньо, і громадський запит на завершення бойових дій має стати помітнішим.

"У нас є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. І це має бути ще відчутнішим", - сказав Зеленський.

Чого чекають від Кремля

Президент зазначив, що посилення таких настроїв має вплинути не лише на диктатора Володимира Путіна, а й на його оточення та російські державні структури.

"Так щоб Путін і його адміністрація, і його ефесбешники, і всі інші в державі-агресорі однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім світу", - підкреслив Зеленський.

Нагадуємо, що уряд Північної Кореї продовжує постачати Росії озброєння для війни проти України, а отриманий у бойових діях досвід може бути використаний Пхеньяном для подальшого розвитку та вдосконалення ракетних технологій.

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