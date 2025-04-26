Зеленський: Путін вже має "підручники історії" про Польщу та інші країни Європи

Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу нападу Росії на інші держави, та висловися про спроби російського диктатора Володимира Путіна "історично" обгрунтувати свою експансійну політику та загарбницькі війни.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента засновнику Daily Wire Бену Шапіро.
Висловлюючись про одну з тез кремлівської пропаганди із твердженням, начебто України та українців - не існує, Зеленський закликав навіть "не намагатися зважати лише на бажання Путіна".
"І несерйозно говорити про таку велику країну, що її немає. Ви знаєте, тут, в Україні, живуть десятки мільйонів людей, і тут, в Україні, є десятки мільйонів українців, і по всьому світу живуть десятки мільйонів українців. І що багато українців не дозволять йому змінити історію. Він цього хоче, але це неможливо", - наголосив глава держави.
Зеленський акцентував, що кожен раз, коли йдеться про десятки мільйонів людей, - неможливо тримати це "десь у тіні та переписувати все".
"Він не може повністю контролювати потік інформації у своїй країні. І тут він переписує історію всього світу. І я можу вас запевнити, що його амбіції зростатимуть", - попередив український президент.
За його словами, якщо Україна не витримає, то Путін "піде далі" у своїй загарбницькій війні.
"І напевно в нього вже є підручники історії, які розповідають, хто є справжнім власником території Польщі, Угорщини тощо. Тому він буде рухатися далі. Ось чому я вам сказав, будьте прагматичними. Треба зупинити Путіна, щоб не ризикувати... щоб світ не ризикував", - сказав Зеленський.
Тому, додав президент України, ми говорили "про НАТО, про ваші родини, про європейців".
"Чому світ повинен ризикувати? Щоб не ризикувати, щоб люди не боялися, потрібно їх (російську сторону, - ред.) зупинити. Ми повинні зупинити його (Путіна, - ред.) за те, що він не знищив нас. Ми боремося за наше виживання, а ви боретеся не лише за наше виживання, але й за ваші ризики, за ці можливі, але великі ризики", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше представники розвідувальних служб різних країн вже попереджали про наміри російського диктатора розширити військову агресію у Європі.
Наприклад, за даними німецької розвідки, влада РФ, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО. У звіті йшлося про те, що Путін сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.
У німецькій розвідці вказували, що до кінця десятиліття Росія може бути повністю готова до "широкомасштабної конвенційної війни".
А за оцінкою литовської спецслужби VSD, Кремль поки що немає змоги напасти на весь Альянс. Однак росіяни можуть "перевірити НАТО" невеликою військовою операцією проти однієї або кількох країн блоку. І таким чином з'ясувати наскільки серйозно союз поставиться до своїх зобов'язань.
Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що РФ може здійснити новий напад через вже кілька років. На його думку, у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.
За словами глави МЗС Литви Кястутіса Будрі, розвідувальна спільнота країн НАТО дійшла висновку, що Росія є довгостроковою військовою загрозою для Альянсу, а отже, і для всієї північноатлантичної безпеки, включаючи США.
Додамо, у квітні президент України Зеленський висловився про "реальну загрозу" світової війни через агресію Росії. Він зазначив, що якщо Україна за підтримки союзників не буде твердо протистояти подальшому військовому просуванню з боку окупантів, то Путін "буде просуватися далі".
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