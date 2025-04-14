Зеленський про можливість світової війни через агресію Росії: Загроза реальна

Український президент Володимир Зеленський вважає, що через російську агресію та плани подальшої експансії наразі на кону стоїть безпека всього світу.

Як передає РБК-Україна , про це Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News .

Президент висловив побоювання, що війна РФ проти України може загостритися, якщо Україна за підтримки союзників не буде твердо протистояти подальшому військовому просуванню з боку окупантів

Зеленський у розмові з кореспондентом американської телерадіокомпанії заявив, що в цей момент війни РФ проти України - на кону безпека всього світу.

"Якщо ми не будемо твердо стояти, він (російський диктатор Володимир Путін) буде просуватися далі", - сказав президент України.

При цьому Зеленський звернув увагу, що це "не просто пусті спекуляції; загроза реальна".

"Кінцева мета Путіна - відродити Російську імперію та повернути території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. Враховуючи все це, я вважаю, що це може перерости у світову війну", - заявив глава держави.

Також Зеленський додав, що у такому випадку "не буде безпечного місця, не буде безпечного місця для нікого".

Підготовка Путіна до війни з НАТО

Нагадаємо, про наміри російського диктатора розширити військову агресію у Європі попереджали представники розвідувальних служб різних країн.

Так, наприклад, за даними німецької розвідки, влада РФ, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО. У звіті йшлося про те, що Путін сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт і готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.

У німецькій розвідці вказували, що до кінця десятиліття Росія може бути повністю готова до "широкомасштабної конвенційної війни".

Зауважимо між тим, що за оцінкою литовської спецслужби VSD, Кремль поки що немає змоги напасти на весь Альянс. Однак росіяни можуть "перевірити НАТО" невеликою військовою операцією проти однієї або кількох країн блоку. І таким чином з'ясувати наскільки серйозно союз поставиться до своїх зобов'язань.

Додамо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що РФ може здійснити новий напад через вже кілька років. На його думку, у Литви є чотири-п'ять років для підготовки.

Як розповідав глава МЗС Литви Кястутіс Будрі, розвідувальна спільнота країн НАТО дійшла висновку, що Росія є довгостроковою військовою загрозою для Альянсу, а отже, і для всієї північноатлантичної безпеки, включаючи США.