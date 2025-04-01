НАТО визначило Росію довгостроковою військовою загрозою: що це значить для Європи та США

Розвідувальна спільнота країн НАТО дійшла висновку, що Росія є довгостроковою військовою загрозою для Альянсу, а отже, і для всієї північноатлантичної безпеки, включаючи США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розповів на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві 1 квітня.

За його словами, Росія десятиріччями готувалася до протистояння з НАТО, і ця тенденція не змінилася. Про це свідчить повна жорстокість тих військових сил, які росіяни використовують, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Тепер ми можемо оцінити, що їхні військові сили використовуються і для політичних цілей. Ці політичні цілі очевидні. Путін вже декілька разів їх називав", - наголосив Будріс.

Зокрема, за словами Будріса, Кремль прагне витіснити США з Європи, підірвати інфраструктуру Альянсу та не допустити процвітання країн Балтії.

"Це довгострокова ціль для Росії. Ми оцінюємо загрозу, намір і можливості. Намір очевидний. Він про це об'єктивно каже. І спроможності теж він розбудовує. Тож загроза реальна і довгострокова. І ми маємо забезпечити стримування", - пояснив він.

Будріс підкреслив, що НАТО, як і Україна, має лише три варіанти взаємодії з Росією: війна, загрози або окупація.

"Щоб уникнути останнього, необхідно бути в позиції стримування, інакше ми опинимося в стані війни", – заявив він.

У цьому контексті він назвав підтримку України та її майбутнє членство в НАТО ключовими елементами безпеки регіону.

"Немає ілюзії про їхній намір. Які історії вони не розповідали б про співпрацю, їм ніхто не потрібен. Їм потрібні території, вони хочуть підкоряти сусідів. От з ким ми маємо справу. Тому зараз наш обов'язок переконати європейських партнерів інвестувати в оборону більше і відбудовувати наші сильні сторони, щоб ми були ефективні проти росіян", - підсумував Будріс.

Путін готується до війни з НАТО

Нагадаємо, у новій доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини і Бундесверу йдеться про те, що російська влада, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО.

Там вказано, що російський диктатор Володимир Путін сприймає відносини із Заходом як системний конфлікт, саме тому він готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.