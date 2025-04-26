Зеленский: Путин уже имеет "учебники истории" о Польше и других странах Европы

Высказываясь об одном из тезисов кремлевской пропаганды с утверждением, будто Украины и украинцев - не существует, Зеленский призвал даже "не пытаться учитывать лишь желания Путина".

"И несерьезно говорить о такой большой стране, что ее нет. Вы знаете, здесь, в Украине, живут десятки миллионов людей, и здесь, в Украине, есть десятки миллионов украинцев, и по всему миру живут десятки миллионов украинцев. И что многие украинцы не позволят ему изменить историю. Он этого хочет, но это невозможно", - подчеркнул глава государства.

Зеленский акцентировал, что каждый раз, когда речь идет о десятках миллионов людей, - невозможно держать это "где-то в тени и переписывать все".

Попытки Путина "переписать историю всего мира"

"Он не может полностью контролировать поток информации в своей стране. И здесь он переписывает историю всего мира. И я могу вас заверить, что его амбиции будут расти", - предупредил украинский президент.

По его словам, если Украина не выдержит, то Путин "пойдет дальше" в своей захватнической войне.

"И наверняка у него уже есть учебники истории, которые рассказывают, кто является настоящим владельцем территории Польши, Венгрии и тому подобное. Поэтому он будет двигаться дальше. Вот почему я вам сказал, будьте прагматичными. Надо остановить Путина, чтобы не рисковать... чтобы мир не рисковал", - сказал Зеленский.

Поэтому, добавил президент Украины, мы говорили "о НАТО, о ваших семьях, о европейцах".

"Почему мир должен рисковать? Чтобы не рисковать, чтобы люди не боялись, нужно их (российскую сторону, - ред.) остановить. Мы должны остановить его (Путина, - ред.) за то, что он не уничтожил нас. Мы боремся за наше выживание, а вы боретесь не только за наше выживание, но и за ваши риски, за эти возможные, но большие риски", - добавил Зеленский.