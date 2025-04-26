Зеленський: Путін вже має "підручники історії" про Польщу та інші країни Європи

Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу нападу Росії на інші держави, та висловися про спроби російського диктатора Володимира Путіна "історично" обгрунтувати свою експансійну політику та загарбницькі війни.

Висловлюючись про одну з тез кремлівської пропаганди із твердженням, начебто України та українців - не існує, Зеленський закликав навіть "не намагатися зважати лише на бажання Путіна".

"І несерйозно говорити про таку велику країну, що її немає. Ви знаєте, тут, в Україні, живуть десятки мільйонів людей, і тут, в Україні, є десятки мільйонів українців, і по всьому світу живуть десятки мільйонів українців. І що багато українців не дозволять йому змінити історію. Він цього хоче, але це неможливо", - наголосив глава держави.

Зеленський акцентував, що кожен раз, коли йдеться про десятки мільйонів людей, - неможливо тримати це "десь у тіні та переписувати все".

Спроби Путіна "переписати історію всього світу"

"Він не може повністю контролювати потік інформації у своїй країні. І тут він переписує історію всього світу. І я можу вас запевнити, що його амбіції зростатимуть", - попередив український президент.

За його словами, якщо Україна не витримає, то Путін "піде далі" у своїй загарбницькій війні.

"І напевно в нього вже є підручники історії, які розповідають, хто є справжнім власником території Польщі, Угорщини тощо. Тому він буде рухатися далі. Ось чому я вам сказав, будьте прагматичними. Треба зупинити Путіна, щоб не ризикувати... щоб світ не ризикував", - сказав Зеленський.

Тому, додав президент України, ми говорили "про НАТО, про ваші родини, про європейців".

"Чому світ повинен ризикувати? Щоб не ризикувати, щоб люди не боялися, потрібно їх (російську сторону, - ред.) зупинити. Ми повинні зупинити його (Путіна, - ред.) за те, що він не знищив нас. Ми боремося за наше виживання, а ви боретеся не лише за наше виживання, але й за ваші ризики, за ці можливі, але великі ризики", - додав Зеленський.