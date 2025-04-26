Зеленский: Путин уже имеет "учебники истории" о Польше и других странах Европы
Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе нападения России на другие государства, и высказался о попытках российского диктатора Владимира Путина "исторически" обосновать свою экспансионную политику и захватнические войны.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента основателю Daily Wire Бену Шапиро.
Высказываясь об одном из тезисов кремлевской пропаганды с утверждением, будто Украины и украинцев - не существует, Зеленский призвал даже "не пытаться учитывать лишь желания Путина".
"И несерьезно говорить о такой большой стране, что ее нет. Вы знаете, здесь, в Украине, живут десятки миллионов людей, и здесь, в Украине, есть десятки миллионов украинцев, и по всему миру живут десятки миллионов украинцев. И что многие украинцы не позволят ему изменить историю. Он этого хочет, но это невозможно", - подчеркнул глава государства.
Зеленский акцентировал, что каждый раз, когда речь идет о десятках миллионов людей, - невозможно держать это "где-то в тени и переписывать все".
Попытки Путина "переписать историю всего мира"
"Он не может полностью контролировать поток информации в своей стране. И здесь он переписывает историю всего мира. И я могу вас заверить, что его амбиции будут расти", - предупредил украинский президент.
По его словам, если Украина не выдержит, то Путин "пойдет дальше" в своей захватнической войне.
"И наверняка у него уже есть учебники истории, которые рассказывают, кто является настоящим владельцем территории Польши, Венгрии и тому подобное. Поэтому он будет двигаться дальше. Вот почему я вам сказал, будьте прагматичными. Надо остановить Путина, чтобы не рисковать... чтобы мир не рисковал", - сказал Зеленский.
Поэтому, добавил президент Украины, мы говорили "о НАТО, о ваших семьях, о европейцах".
"Почему мир должен рисковать? Чтобы не рисковать, чтобы люди не боялись, нужно их (российскую сторону, - ред.) остановить. Мы должны остановить его (Путина, - ред.) за то, что он не уничтожил нас. Мы боремся за наше выживание, а вы боретесь не только за наше выживание, но и за ваши риски, за эти возможные, но большие риски", - добавил Зеленский.
Вопрос о подготовке Путина к расширению войны в Европе
Напомним, ранее представители разведывательных служб разных стран уже предупреждали о намерениях российского диктатора расширить военную агрессию в Европе.
Например, по данным немецкой разведки, власти РФ, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО. В отчете говорилось о том, что Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.
В немецкой разведке указывали, что к концу десятилетия Россия может быть полностью готова к "широкомасштабной конвенциональной войне".
А по оценке литовской спецслужбы VSD, Кремль пока не имеет возможности напасть на весь Альянс. Однако россияне могут "проверить НАТО" небольшой военной операцией против одной или нескольких стран блока. И таким образом выяснить насколько серьезно союз отнесется к своим обязательствам.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что РФ может осуществить новое нападение через уже несколько лет. По его мнению, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.
По словам главы МИД Литвы Кястутиса Будри, разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия является долгосрочной военной угрозой для Альянса, а следовательно, и для всей североатлантической безопасности, включая США.
Добавим, в апреле президент Украины Зеленский высказался о "реальной угрозе" мировой войны из-за агрессии России. Он отметил, что если Украина при поддержке союзников не будет твердо противостоять дальнейшему военному продвижению со стороны оккупантов, то Путин "будет продвигаться дальше".
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