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Зеленский: Путин уже имеет "учебники истории" о Польше и других странах Европы

Суббота 26 апреля 2025 03:01
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Зеленский: Путин уже имеет "учебники истории" о Польше и других странах Европы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский предупредил об угрозе нападения России на другие государства, и высказался о попытках российского диктатора Владимира Путина "исторически" обосновать свою экспансионную политику и захватнические войны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента основателю Daily Wire Бену Шапиро.

Высказываясь об одном из тезисов кремлевской пропаганды с утверждением, будто Украины и украинцев - не существует, Зеленский призвал даже "не пытаться учитывать лишь желания Путина".

"И несерьезно говорить о такой большой стране, что ее нет. Вы знаете, здесь, в Украине, живут десятки миллионов людей, и здесь, в Украине, есть десятки миллионов украинцев, и по всему миру живут десятки миллионов украинцев. И что многие украинцы не позволят ему изменить историю. Он этого хочет, но это невозможно", - подчеркнул глава государства.

Зеленский акцентировал, что каждый раз, когда речь идет о десятках миллионов людей, - невозможно держать это "где-то в тени и переписывать все".

Попытки Путина "переписать историю всего мира"

"Он не может полностью контролировать поток информации в своей стране. И здесь он переписывает историю всего мира. И я могу вас заверить, что его амбиции будут расти", - предупредил украинский президент.

По его словам, если Украина не выдержит, то Путин "пойдет дальше" в своей захватнической войне.

"И наверняка у него уже есть учебники истории, которые рассказывают, кто является настоящим владельцем территории Польши, Венгрии и тому подобное. Поэтому он будет двигаться дальше. Вот почему я вам сказал, будьте прагматичными. Надо остановить Путина, чтобы не рисковать... чтобы мир не рисковал", - сказал Зеленский.

Поэтому, добавил президент Украины, мы говорили "о НАТО, о ваших семьях, о европейцах".

"Почему мир должен рисковать? Чтобы не рисковать, чтобы люди не боялись, нужно их (российскую сторону, - ред.) остановить. Мы должны остановить его (Путина, - ред.) за то, что он не уничтожил нас. Мы боремся за наше выживание, а вы боретесь не только за наше выживание, но и за ваши риски, за эти возможные, но большие риски", - добавил Зеленский.

Вопрос о подготовке Путина к расширению войны в Европе

Напомним, ранее представители разведывательных служб разных стран уже предупреждали о намерениях российского диктатора расширить военную агрессию в Европе.

Например, по данным немецкой разведки, власти РФ, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО. В отчете говорилось о том, что Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.

В немецкой разведке указывали, что к концу десятилетия Россия может быть полностью готова к "широкомасштабной конвенциональной войне".

А по оценке литовской спецслужбы VSD, Кремль пока не имеет возможности напасть на весь Альянс. Однако россияне могут "проверить НАТО" небольшой военной операцией против одной или нескольких стран блока. И таким образом выяснить насколько серьезно союз отнесется к своим обязательствам.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что РФ может осуществить новое нападение через уже несколько лет. По его мнению, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.

По словам главы МИД Литвы Кястутиса Будри, разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия является долгосрочной военной угрозой для Альянса, а следовательно, и для всей североатлантической безопасности, включая США.

Добавим, в апреле президент Украины Зеленский высказался о "реальной угрозе" мировой войны из-за агрессии России. Он отметил, что если Украина при поддержке союзников не будет твердо противостоять дальнейшему военному продвижению со стороны оккупантов, то Путин "будет продвигаться дальше".

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