Зеленский и Путин: как выстраивают диалог президенты

Президенты Украины и России встретятся на нормандском саммите 9 декабря. Это первые совместные переговоры Зеленского и Путина, ранее они общались только в телефонном режиме. О чем говорили президенты, и ожидания от предстоящей встречи в Париже - подробно на РБК-Украина.

Начало диалога

Первые официальные переговоры Зеленского и Путина состоялись 11 июля по телефону. Инициатором разговора был Владимир Зеленский.

Президенты обсуждали урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и начало совместной работы по обмену удерживаемых с обеих сторон лиц.

Ключевым вопросом Зеленского было возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в 2018 году. Также обговорили перспективу возобновления нормандского формата.

В Кремле первый разговор президентов назвали “прагматичным”. По мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, переговоры имели ознакомительный характер.

Президенты согласовали нормандскую встречу

7 августа Зеленский позвонил Путину из-за гибели четырех украинских военных на Донбассе. По заявлению украинского президента, он попросил главу РФ повлиять на боевиков. Также Зеленский поднял вопрос разминирования в Станице Луганской.

Владимир Путин во время разговора настоял на необходимости закрепления особого статуса Донбасса и соблюдении режима прекращения огня.

“Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса”, - сообщили в пресс-службе Кремля.

По итогам переговоров стороны также договорились о продолжении переговоров в нормандском формате на уровне лидеров стран.

Фото: Зеленский и Путин договорились о продолжении нормандского формата (РБК-Украина)

Переговоры после обмена пленными

В ходе телефонных переговоров 7 сентября Зеленский и Путин договорились о дальнейших контактах, обсудили режим прекращения огня и разведение вооруженных сил на линии соприкосновения.

Разговор состоялся после возвращения в Украину 35-ти незаконно удерживаемых РФ человек. По заявлению российской стороны, акция по обмену пленными “имеет большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений”.

В Офисе Зеленского отметили, что “президенты довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

Зеленский и Путин обсудили возврат кораблей и газовый договор

Темой переговоров 25 ноября стало возвращение Россией украинских кораблей, которые были захвачены в 2018 году в Керченском проливе.

Также президенты обговорили российско-украинские отношения в сфере энергетики. В частности, затронули вопрос заключения долгосрочного контракта на транзит газа в ЕС через территорию Украины. По мнению Владимира Зеленского, подписание нового газового договора является вопросом энергетической безопасности всей Европы.

Ожидания от встречи Зеленского и Путина на нормандском саммите 2019

Во время переговоров в нормандском формате у президентов Украины и России будет возможность пообщаться тет-а-тет. Владимир Зеленский считает такой диалог необходимым для прекращения конфликта на Донбассе.

Также глава государства не исключает, что во время разговора будет рассматриваться газовый вопрос.

В пресс-службе Владимира Путина отметили, что предыдущие переговоры президентов в телефонном режиме были конструктивными. “Если конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны”, - сообщили в Кремле.