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У Зеленского подтвердили разговор с Путиным

Новости » Политика    08.09.2019 - 00:16
У Зеленского подтвердили разговор с Путиным
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президенты Украины и России "довольны результатом выполнения договоренностей"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса президента.

В ходе разговора Зеленский и Путин подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках "первого этапа на пути к нормализации диалога".

Согласно сообщению, президенты Украины и России договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате.

"Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным после обмена пленными в субботу, 7 сентября, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились о дальнейших контактах.

7 сентября между Украиной и Российской Федерацией состоялся обмен пленными, благодаря которому в Украину вернулись 35 незаконно удерживаемых РФ человек.

Зеленский намерен "очень быстро" вернуть из заключения в РФ крымских татар Украина и Россия сделали все для обмена пленными, - Зеленский
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путинтелефонный разговор
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