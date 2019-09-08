У Зеленского подтвердили разговор с Путиным

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президенты Украины и России "довольны результатом выполнения договоренностей"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 7 сентября, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Офиса президента.

В ходе разговора Зеленский и Путин подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках "первого этапа на пути к нормализации диалога".

Согласно сообщению, президенты Украины и России договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате.

"Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным после обмена пленными в субботу, 7 сентября, состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились о дальнейших контактах.

7 сентября между Украиной и Российской Федерацией состоялся обмен пленными, благодаря которому в Украину вернулись 35 незаконно удерживаемых РФ человек.