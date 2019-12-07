Зеленський та Путін: як вибудовують діалог президенти

Президенти України і Росії зустрінуться на нормандському саміті 9 грудня. Це перші спільні переговори Зеленського і Путіна, раніше вони спілкувалися тільки в телефонному режимі. Про що говорили президенти, і очікування від майбутньої зустрічі в Парижі - детально на РБК-Україна.

Початок діалогу

Перші офіційні переговори Зеленського і Путіна відбулися 11 липня по телефону. Ініціатором розмови був Володимир Зеленський.

Президенти обговорювали врегулювання конфлікту на південному сході України і початок спільної роботи з обміну утримуваних з обох сторін осіб.

Ключовим питанням Зеленського було повернення українських моряків, затриманих в Керченській протоці в 2018 році. Також обговорили перспективу відновлення нормандського формату.

У Кремлі першу розмову президентів назвали "прагматичною". На думку прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, переговори мали ознайомчий характер.

Президенти узгодили нормандську зустріч

7 серпня Зеленський зателефонував Путіну через загибель чотирьох українських військових на Донбасі. За заявою українського президента, він попросив главу РФ вплинути на бойовиків. Також Зеленський підняв питання розмінування в Станиці Луганській.

Володимир Путін під час розмови наполіг на необхідності закріплення особливого статусу Донбасу і дотриманні режиму припинення вогню.

"Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу", - повідомили в прес-службі Кремля.

За підсумками переговорів сторони також домовилися про продовження переговорів у нормандському форматі на рівні лідерів країн.

Фото: Зеленський і Путін домовилися про продовження нормандського формату (РБК-Україна)

Переговори після обміну полоненими

В ході телефонних переговорів 7 вересня Зеленський і Путін домовилися про подальші контакти, обговорили режим припинення вогню і розведення збройних сил на лінії зіткнення.

Розмова відбулася після повернення в Україну 35-ти незаконно утримуваних РФ осіб. За заявою російської сторони, акція з обміну полоненими "має велике значення для нормалізації і оздоровлення двосторонніх відносин".

В Офісі Зеленського зазначили, що "президенти задоволені результатом виконання домовленостей в рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу ".

Зеленський і Путін обговорили повернення кораблів і газовий договір

Темою переговорів 25 листопада стало повернення Росією українських кораблів, які були захоплені в 2018 році в Керченській протоці.

Також президенти обговорили російсько-українські відносини в сфері енергетики. Зокрема, торкнулися питання укладення довгострокового контракту на транзит газу в ЄС через територію України. На думку Володимира Зеленського, підписання нового газового договору є питанням енергетичної безпеки всієї Європи.

Очікування від зустрічі Зеленського і Путіна на нормандському саміті 2019

Під час переговорів в нормандському форматі у президентів України і Росії буде можливість поспілкуватися тет-а-тет. Володимир Зеленський вважає такий діалог необхідним для припинення конфлікту на Донбасі.

Також глава держави не виключає, що під час розмови буде розглядатися газове питання.

У прес-службі Володимира Путіна повідомили, що попередні переговори президентів в телефонному режимі були конструктивними. "Якщо конструктивний діалог буде продовжений і під час очної зустрічі, це створить передумови для полегшеного виходу на рішення, які хвилюють обидві сторони", - зазначили в Кремлі.