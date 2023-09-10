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Зеленський: Путін не розуміє, що в довготривалій війні він програє

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що в довгій війні він програє.

Про це сказав український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

За даними видання, Зеленський не хоче думати про тривалу війну, однак саме до цього він і готується.

"Я маю бути готовий, моя команда має бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий", - сказав президент.

Однак глава держави зауважив, що сама Росія крихка.

"Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Бо неважливо, що його підтримують 60% чи 70% росіян. Ні, його економіка програє", - сказав президент.

Він також наголосив, що оскільки Україна посилить свої удари всередині Росії, росіяни почнуть ставити незручні запитання про неспроможність їхньої армії захистити їх, адже українські дрони, за словами президента, продовжать приземлятись в Росії.

Тим паче, нещодавно, авторитет російського диктатора й так був послаблений червневим заколотом Євгена Пригожина.

Вибухи та інші події на території РФ

В ніч на 30 серпня Україна атакувала безпілотниками одразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром в Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

Нещодавно вночі було гучно в Курську. Місцеві жителі, що також нібито чули автоматні черги. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що причиною вибухів стала атака на військовий аеродром.

Одна з наймасштабніших атак на Москву відбулася в ніч на 30 липня. Тоді дрони влучили в елітний комплекс "Москва-сіті". Була пошкоджена так звана "міністерська вежа". Там розміщені офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України