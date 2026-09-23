Российский диктатор Владимир Путин пытается захватить Одесса, Харьков, Днепр и другие украинские города. Именно от него по миру распространяются война и нестабильность.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Президент подчеркнул, что именно от Путина распространяется зараза по миру - нестабильность и война, поэтому международное сообщество должно объединить усилия для его остановки.

"Путин - пациент номер ноль, он хочет захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города: его нужно остановить", - подчеркнул украинский лидер.

Глава государства подчеркнул, что кремлевский диктатор не планирует останавливаться и имеет захватнические планы по ключевым украинским регионам.

Напомним, ранее президент Украины отмечал, что без возвращения аннексированного полуострова Крым под контроль Украины невозможно восстановить нормальную жизнь и принципы международного права.

Неуважение к мировому порядку страна-агрессорка начала высказывать именно в 2014 году по оккупации Крыма.

В то же время, украинские военные продолжают сдерживать противника и выбивать его с украинской земли. С начала 2026 г. Силам обороныудалось деоккупировать 800 кв. км территорий, тогда как российская армия за это же время захватила 890 кв. км.

По словам Зеленского, суммарное чистое продвижение захватчиков составляет 90-100 кв. км. Это в разы меньше показателей прошлых лет, ведь для армии РФ ситуация на поле боя фактически остановилась на месте.